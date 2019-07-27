الأهلي بنغازي يواجه الإسماعيلي في البطولة العربية

وضعت قرعة الدور الأول من كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” ممثل ليبيا الأهلي بنغازي في مواجهة الإسماعيلي المصري.

وتعتبر هذه المشاركة هي الثانية للأهلي بعد مشاركتهم الأولى في عام 1998 التي استضافتها مصر وتحديدا في مدينة الإسماعيلية، حيث قدم ممثل ليبيا مستويات جيدة آنذاك، إذ احتل المركز الرابع بعد أن تأهل كثاني المجموعة خلف الإسماعيلي بعد انسحاب الاتحاد القطري وفوزه على شباب البلاطة الفلسطيني قبل أن يغادر على يد البطل مولودية الجزائر في الدور الرباعي.

وستكون هذه المشاركة مهمة للأهلي بنغازي بعدما وقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم عليه لتمثيل ليبيا عقب تألقه في مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز خاصة أن قيمة جوائز هذه البطولة عالية جدا وتصل إلى 10 ملايين دولار.

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