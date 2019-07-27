والو ينتقل لصفوف الاتحاد

وقّع لاعب الأهلي طرابلس السابق محمود والو على كشوفات الانتقال لنادي الاتحاد بعد تقديمه من قبل اللجنة التسيرية للنادي مساء اليوم السبت.

وسيرتدي اللاعب الرقم 30 ومن المقرر أن يبدأ تدريباته من الغد تحت قيادة المدرب البلجيكي ايفان مارتن.

وتعد هذه الصفقة هي الثالثة للاتحاد في الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع الثنائي أيوب حمدي قادما من نادي أبوسليم واللاعب عبدالعزيز الصويعي من فريق الأولمبي.

ويمثل الاتحاد ليبيا في بطولة الكونفدرالية حيث سيواجه فريق الجيش من النيجري شهر أغسطس المقبل وفي حال تأهل للدور الثاني من المقرر أن يلتقي فريق حسنية أكادير المغربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية