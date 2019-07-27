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والو ينتقل لصفوف الاتحاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع لاعب الأهلي طرابلس السابق محمود والو على كشوفات الانتقال لنادي الاتحاد بعد تقديمه من قبل اللجنة التسيرية للنادي مساء اليوم السبت.

وسيرتدي اللاعب الرقم 30 ومن المقرر أن يبدأ تدريباته من الغد تحت قيادة المدرب البلجيكي ايفان مارتن.

وتعد هذه الصفقة هي الثالثة للاتحاد في الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع الثنائي أيوب حمدي قادما من نادي أبوسليم واللاعب عبدالعزيز الصويعي من فريق الأولمبي.

ويمثل الاتحاد ليبيا في بطولة الكونفدرالية حيث سيواجه فريق الجيش من النيجري شهر أغسطس المقبل وفي حال تأهل للدور الثاني من المقرر أن يلتقي فريق حسنية أكادير المغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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