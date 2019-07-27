أياكس أمستردام يتوج بكأس السوبر الهولندي

توّج أياكس امسترادم بلقب كأس السوبر الهولندي بعدما تجاوز غريمه التقليدي بي اس في اند هوفن بهدفين دون رد.

وافتتح اياكس على ملعب يوهان كرويف التسجيل مبكرا عن طريق كاسبر دولبيرغ منذ الدقيقة الأولى ليحاول بعدها اند هون تعديل النتيجة لكن محاولاته باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم اياكس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني لم ينتظر دالي بلينج طويلا لمضاعفة النتيجة لفريقه لتسمر المباراة دون تغيير في النتيجة ليتوج اياكس بلقب كأس السوبر رسميا بعد فوزه وبثنائية نظيقة وليضيف ثالث ألقابه هذا الموسم بعدما توج بلقبي الدوري والكأس ليسيطر رسميا على الكرة الهولندية.

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