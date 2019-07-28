قرعة البطولة العربية تضع الأهلي بنغازي في مواجهة الإسماعيلي المصري

الرباط 27 يوليو2019 (وال) – أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال “كأس محمد السادس”، والتي أقيمت أمس السبت، بالعاصمة المغربية الرباط، عن وقوع فريق الأهلي ممثل ليبيا في البطولة العربية في مواجهة النادي الإسماعيلي المصري في دور الـ 32 للبطولة.

هذا وقد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الذهاب والإياب، حيث ستقام مباراة الذهاب في مدينة الإسماعيلية يوم الـ 6 من سبتمبر المقبل، فيما ستلعب مباراة الإياب في الـ 27 من نفس الشهر بأحد الملاعب التونسية لم يحدد بعد.

يذكر أن الفائز من مواجهة ممثل ليبيا الأهلي والإسماعيلي المصري سيتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة ذاتها، وسيدخل في قرعة للفرق المتأهلة للدور الـ 16، والتي ستكون قرعتها في الثامن من شهر أكتوبر المقبل وتنطلق المنافسات ذاتها في 18 من أكتوبر القادم. (وال – الرباط) س أ/ رس

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