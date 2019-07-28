السعيطي لـ218: القرعة كانت مرضية والأهلي يسعى للتأهل

قال رئيس النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي في تصريحات خاصة لـ218 إن قرعة البطولة العربية للأندية كانت نزيهة ومرضية نوعا ما بالنسبة للأهلي خاصة أنه سيواجه الإسماعيلي المصري في الإياب على ملعبه.

ومن خلال حضوره لمراسم القرعة التي أقيمت في المغرب أعرب السعيطي عن سعادته الغامرة لكلمات الأندية في حق النادي خاصة التي سبق لها اللعب أمامه في مناسبات عربية وإفريقية، كما أبدت غالبيتها تضامنها في ليبيا من أجل العودة للعب على أراضيها سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

ولم يخفِ السعيطي مجهوداته رفقة زملائه في إدارة النادي للعب مباريات الأهلي في ليبيا لكنه عزى فشل المحاولات لعدم موافقة الاتحاد الدولي والإفريقي لرفع الحظر عن الملاعب الليبية ولو بشكل جزئي، خاصة في ظل الأحداث الجارية في ليبيا.

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