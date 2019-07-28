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السعيطي لـ218: القرعة كانت مرضية والأهلي يسعى للتأهل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي في تصريحات خاصة لـ218 إن قرعة البطولة العربية للأندية كانت نزيهة ومرضية نوعا ما بالنسبة للأهلي خاصة أنه سيواجه الإسماعيلي المصري في الإياب على ملعبه.

ومن خلال حضوره لمراسم القرعة التي أقيمت في المغرب أعرب السعيطي عن سعادته الغامرة لكلمات الأندية في حق النادي خاصة التي سبق لها اللعب أمامه في مناسبات عربية وإفريقية، كما أبدت غالبيتها تضامنها في ليبيا من أجل العودة للعب على أراضيها سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

ولم يخفِ السعيطي مجهوداته رفقة زملائه في إدارة النادي للعب مباريات الأهلي في ليبيا لكنه عزى فشل المحاولات لعدم موافقة الاتحاد الدولي والإفريقي لرفع الحظر عن الملاعب الليبية ولو بشكل جزئي، خاصة في ظل الأحداث الجارية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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