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الزعطوط يتوج ببطولة نجوم قرقارش للغولف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت يوم أمس السبت بنادي نجوم قرقارش للغولف بطرابلس البطولة الأولى للغولف بالموسم الصيفي الحالي التي أقامها وأشرف عليها هذا النادي المتخصص بهذه اللعبة الجميلة.

وشارك في المنافسات عدة رياضيين بارزين باللعبة قبل أن يتأهل للدور الرباعي كلاً من الزروق الزعطوط وإسماعيل بركات ومصطفى الديب وعلي الزلاوي.

حيث جرت منافسات الرباعي بخروج المغلوب من مباراة الإسقاط والتي أسفرت عن ترشح الزعطوط وبركات للمباراة النهائية على كأس البطولة.

وبعد تنافس مثير استمر ليومين استطاع “الزروق الزعطوط” الفوز على منافسه “إسماعيل بركات” وبالتالي التتويج باللقب ومعانقة الكأس الغالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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