الزعطوط يتوج ببطولة نجوم قرقارش للغولف

اختتمت يوم أمس السبت بنادي نجوم قرقارش للغولف بطرابلس البطولة الأولى للغولف بالموسم الصيفي الحالي التي أقامها وأشرف عليها هذا النادي المتخصص بهذه اللعبة الجميلة.

وشارك في المنافسات عدة رياضيين بارزين باللعبة قبل أن يتأهل للدور الرباعي كلاً من الزروق الزعطوط وإسماعيل بركات ومصطفى الديب وعلي الزلاوي.

حيث جرت منافسات الرباعي بخروج المغلوب من مباراة الإسقاط والتي أسفرت عن ترشح الزعطوط وبركات للمباراة النهائية على كأس البطولة.

وبعد تنافس مثير استمر ليومين استطاع “الزروق الزعطوط” الفوز على منافسه “إسماعيل بركات” وبالتالي التتويج باللقب ومعانقة الكأس الغالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية