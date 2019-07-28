بن عامر: الأهلي بنغازي متمسك بحظوظه في البطولة العربية

صرّح المدير الرياضي للنادي الأهلي بنغازي معتز بن عامر للمركز الإعلامي عقب سحب قرعة بطولة الأندية العربية الأبطال بأن الأهلي جاهز لمواجهة فريق بحجم الإسماعيلي المصري ومتمسك بحظوظه للتأهل.

وأضاف بن عامر أن فريق الأهلي سيقاتل على حظوظه من أجل الحصول على ورقة التأهل وسيكون جاهزا ومتسلحا بجمهوره، وسيحاول قدر الإمكان التغلب على عقبة توقف الدوري الممتاز ولعب الأندية خارج ليبيا.

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية الأهلي بنغازي في مواجهة الإسماعيلي المصري حيث ستكون مباراة الذهاب في مصر والإياب بتونس.

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