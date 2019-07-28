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بن عامر: الأهلي بنغازي متمسك بحظوظه في البطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح المدير الرياضي للنادي الأهلي بنغازي معتز بن عامر للمركز الإعلامي عقب سحب قرعة بطولة الأندية العربية الأبطال بأن الأهلي جاهز لمواجهة فريق بحجم الإسماعيلي المصري ومتمسك بحظوظه للتأهل.

وأضاف بن عامر أن فريق الأهلي سيقاتل على حظوظه من أجل الحصول على ورقة التأهل وسيكون جاهزا ومتسلحا بجمهوره، وسيحاول قدر الإمكان التغلب على عقبة توقف الدوري الممتاز ولعب الأندية خارج ليبيا.

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية الأهلي بنغازي في مواجهة الإسماعيلي المصري حيث ستكون مباراة الذهاب في مصر والإياب بتونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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