النصر يواصل استعداداته ويتأهب لمعسكره في القاهرة

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداته اليومية على فترتين الصباحية والمسائية قبل سفره غدا الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لخوض معسكر تحضيري يسبق مواجهته لفريق تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت التدريبات التي يقودها مدرب الفريق محمد الككلي تواجد غالبية اللاعبين ممن تم إدراجهم في القائمة الأفريقية، واقتصر الغياب على ابتعاد المجموعة التي تشارك في معسكر المنتخب الوطني للمحليين المقام في المغرب.

وفي وقت سابق من أمس أعلنت إدارة النادي عن عدم تسجيل سعد اجبارة في القائمة الأفريقية؛ نظيرا لعدم الاتفاق النهائي بين الإدارة واللاعب بخصوص التفاصيل المالية.

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