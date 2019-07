نادي برشلونة يُفكر في مرحلة ما بعد ميسي

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوزيب ماريا بارتوميو، بأن الفريق الكتالوني يعمل بالفعل لفترة ما بعد حقبة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 32 عاماً.

حيث أكد رئيس النادي الكتالوني في تصريحات صحفية أنه يفكر حالياً في مرحلة ما بعد ليونيل ميسي قائد برشلونة، لذلك يجلب لاعبين جدد أمثال الهولندي فرانكي دي يونغ والفرنسي أنطوان غريزمان وغيرهما.

كما أشاد بارتوميو بأنطوان غريزمان، قائلاً:

“غريزمان هو واحد من أفضل خمس أو ست لاعبين في العالم، نحن نعلم ذلك، وكانت لدينا فرصة لنحصل على خدماته ولم نتردد، وعلينا أن نفكر في حقبة ما بعد ميسي، علينا أن نضمن مستقبلنا بأفضل اللاعبين المتاحين”.

هذا وذكرت العديد من التقارير أن فريق برشلونة حريص جداً على تجديد عقد ليونيل ميسي الذي ينتهي في عام 2021.

