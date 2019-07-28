نادي الأنوار يتخذ حزمة من الإجراءات الإدارية

عقدت اللجنة التسييرية لنادي الأنوار اجتماعها الأول برئاسة محمد عيسى وحضور الأعضاء، حيث ارتكز الاجتماع على النقاط المتعلقة بالنادي ومن بينها تكليف جمال الشهيبي ليصبح مديرا تنفيذيا للنادي.

وكانت الخطوة الثانية للإدارة التسييرية بنادي الأنور تشكيل لجنة تخض الألعاب الجماعية على رأسها كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة.

وعلى صعيد الاستثمار حضر الملف بقوة في اجتماع الأعضاء والرئيس، وتم تكوين لجنة من 8 أشخاص على رأسها محمد عقيلة لمتابعة الملف بجدية خدمة للنادي على المدى البعيد.

ويسعى نادي الأنوار لتسجيل انطلاقة جديدة قوية بعد الصعوبات التي واجهها في الفترة الماضية وجعلته متذيلا لترتيب دوري كرة القدم الموسم الماضي.

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