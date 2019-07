غاريث بيل يسخر من زيدان بعد الهزيمة المُذلة للريال أمام أتلتيكو مدريد

قامت عدسات الكاميرات برصد الجناح الويلزي، غاريث بيل، وهو يضحك في الوقت الذي كان فريقه ريال مدريد متأخراً بسبعة أهداف لواحد، ويعاني الأمرين، أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

حيث انتشرت صورة تظهر ابتسامة ساخرة من قبل بيل تجاه مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، في الوقت الذي تعرض فيه فريقه لهزيمة كروية مذلة، بثلاثة أهداف مقابل سبعة.

كما تداولت صحف بريطانية أنباء حول انتقال الجناح الويلزي إلى نادي جيانغسو ساننغ الصيني مقابل 1.23 مليون دولار في الأسبوع الواحد.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد قال في مؤتمر صحفي قبل مباراته أمام بايرن ميونيخ، حول عدم استدعاء بيل:

“من الأفضل للطرفين أن يرحل في أقرب وقت ممكن”.

