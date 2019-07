استطاع فريق إنتر ميلان تحقيق التفوق على باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح، بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة الودية التي جرت بينهما، السبت، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

حيث وضع المدافع الألماني، ثيلو كيرير، فريق الأمراء الباريسي في المقدمة بهدف سجله، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

كما رد المهاجم صامويل لونغو بهدف التعادل لإنتر ميلان، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

هذا ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها للفريق الإيطالي، بفوزه بنتيجة 6-5، على ملعب كامبو الرياضي، في جزيرة تايبا المكاوية.

The post الأفاعي الإيطالية تُلقن أمراء باريس درساً في كرة القدم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا