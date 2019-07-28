“راتب خرافي” ينتظر بيل في الصين

اقترب الجناح الويلزي غاريث بيل من الانتقال إلى جيانغسو سونينغ الصيني في الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأ اللاعب الويلزي إجراءات انتقاله إلى الدوري الصيني حيث يجري وكيل أعماله محادثات مع مسؤولي جيانغسو تمهيداً لانتقاله إلى الصين خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورت” بأن غاريث بيل سيتحصل على راتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، مما يعني أنه سيتقاضى من الفريق الصيني قرابة 48 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين ممثلي اللاعب الويلزي والنادي الصيني، ومن المتوقع أن تغلق المفاوضات قبل انتهاء سوق الانتقالات بشكل رسمي في الصين الأربعاء المقبل.

وكان بيل يرغب باللعب في الملاعب الأوروبية وتخفيض راتبه إلا أن أغلب الأندية فكرت باستعارته لموسم واحد وهو ما رفضه النادي المدريدي.

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