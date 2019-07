ما مصير ديبالا مع يوفنتوس بعد إتمام صفقة لوكاكو؟

كشفت تقارير صحفية عن رغبة المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، في الحفاظ على مركزه في فريق يوفنتوس في ظل ما تردد عن احتمال عرضه ضمن صفقة لضم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

حيث يريد المهاجم الأرجنتيني البالغ 25 عاماً مواصلة رحلته مع يوفنتوس ويقاتل من أجل الحفاظ على مركزه في التشكيلة الأساسية تحت إشراف ماوريتسيو ساري، الذي تولى بعد نهاية الموسم المنصرم، مقاليد الإدارة الفنية لنادي “السيدة العجوز”، قادماً من تشيلسي الإنجليزي، خلفاً لماسيميليانو أليغري.

ويستعد يوفنتوس لتقديم عرض لضم مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، وهو على استعداد لإدراج المهاجم الأرجنتيني كجزء من هذه الصفقة، لكن الأخير يريد أن يبقى في تورينو، وقد يعود من إجازته الصيفية قبل الموعد المحدد، ليبدأ التأقلم بشكل مبكر مع الأساليب التدريبية لساري.

هذا ومن المتوقع أن يلتحق ديبالا بصفوف الفريق في الخامس من أغسطس استعداداً للموسم الجديد، علماً بأن النادي منحه إجازة إضافية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة “كوبا أمريكا” هذا الصيف.

يُذكر أن ديبالا يُدافع عن ألوان يوفنتوس منذ صيف العام 2015، حين انضم إلى صفوفه قادماً من باليرمو، وقدم أداء متفاوتاً في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم 2017-2018 مع 26 هدفاً في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2018-2019 الذي شهد انضمام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.

