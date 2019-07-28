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“بطل أوروبا” يخطف هدف الريال وبرشلونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضمه للجناح الشاب هارفي إليوت قادماً من فريق فولهام ليمثل بطل أوروبا في الموسم المقبل.

وأوضح الريدز بانه تعاقد مع صاحب الـ16 عاماً والذي غادر فولهام اللندني في يونيو الماضي عقب انتهاء عقده مع الفريق.

ويحمل اللاعب رقماً قياسياً كأصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ” الموسم المنقضي حيث لعب بعمر 16 عاماً و30 يومياً في مايو الماضي.

وكان إليوت قد جلب انظار برشلونة وريال مدريد بالإضافة إلى العديد من الأندية الأوروبية، وظهر اللاعب مباراته الأولى مع فولهام بعمر 15 عاماً في كأس الرابطة الإنجليزية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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