أتلتيكو مدريد يطالب بإلغاء طرد كوستا

أكد أتلتيكو مدريد الإسباني أنه طلب إلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها مهاجمه دييجو كوستا في المواجهة التي جمعته أمام غريمه ريال مدريد في كأس الأبطال الودية بالولايات المتحدة الأميركية.

وطرد المهاجم الإسباني عقب اشتباك مع لاعب الريال داني كارفاخال في الشوط الثاني من المباراة التي تغلب فيها الروخي بلانكوس على الميرينغي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة والتي تألق فيها كوستا بتسجيله سوبر هاتريك.

وتشير قوانين البطولة إلى أن عقوبة البطاقة الحمراء التي يتحصل عليها اللاعب الإيقاف لمباراة واحدة.

ويرغب أتلتيكو مدريد في مشاركة كوستا مع الفريق في المواجهة المقبلة أمام يوفنتوس الإيطالي في العاشر من أغسطس المقبل ضمن آخر تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم المقبل.

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