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باسلاشفيلي يحافظ على لقبه في هامبورج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ الجورجي بيكولوز باسلاشفيلي على لقبه بطلاً لبطولة هامبورج المفتوحة للتنس بفوزه على الروسي أندريه روبليف في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وأنهى باسلاشفيلي المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة، لكن اللاعب الروسي عاد في المجموعة الثانية ليعدل النتيجة بفوزه بستة مقابل أربعة، لينهي حامل اللقب المجموعة الأخيرة بستة أشوط لثلاثة.

وبات اللاعب الجورجي أول لاعب يفوز بلقب بطولة هامبورج مرتين على التوالي منذ أن توج السويسري فيدرر عام 2005.

وكان المصنف السادس عشر قد تجاوز المصنف الخامس عالمياً الألماني ألكسندر زيفيريف في نصف نهائي البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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