خضيرة على أعتاب أرسنال

نشرت تقارير صحفية إنجليزية إمكانية انتقال لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة إلى أرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية .

وتواجد لاعب يوفنتوس الإيطالي بملعب الإمارات لمتابعة مباراة أرسنال وليون الفرنسي في كأس الإمارات والذي يجري سنوياً ضمن تحضيرات الفريق اللندني للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يصبح سامي خضيرة خارج حسابات البيانكونيري في الموسم المقبل وذلك عقب انضمام كل من الويلزي آرون رامسي من أرسنال الإنجليزي إضافة إلى الفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جيرمان.

وكان يوفنتوس الإيطالي قد ضم الألماني خضيرة من ريال مدريد عام ألفين وخمسة عشر بعقد لمدة أربعة أعوام.

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