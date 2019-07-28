بنغازي 28 يوليو 2017(وال) – اقيم بقاعة الخدمات الصحية بنغازي إجراء اختبار تحديد مستوى للعناصر الطبية المساعدة المشاركة في دورة تعليم اللغة الانجليزية، والتي انتظمت بمركز المرشد للغة الانجليزية، وأشرفت عليها نقابة المهن الطبية المساعدة – بنغازي.

وعن هذا الاختبار قال رئيس نقابة المهن الطبية المساعدة – بنغازي السيد صلاح المقصبي، في تصريح له أنه وفى إطار الخطة التدريبية للعام 2019 والتى من بينها رفع كفاءة العناصر الطبية المساعدة في اللغة الانجليزية؛ فقد تم الاتفاق مع مركز المرشد على إقامة سلسلة من الدورات فى مهارات تعليم اللغة الانجليزية والتى تحتاج لها العناصر فى تعاملهم اليومي داخل المرافق الصحية.

وأعرب المقصبي عن امتنانه للحضور الذي تجاوز الأربعين متدرب تم إجراء تقييم لتحديد مستواهم حتى يتم تحديد المستوى الذي يتناسب معهم لانطلاق دورتهم التدريبية داخل مركز المرشد على أن تكون هذه الدفعه الأولى وسيتم لاحقا التنسيق لأقامه دورات أخرى للذين لديهم الرغبة في الالتحاق بهذه الدورات وغيرها.( وال – بنغازي) ر ع / س ع

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