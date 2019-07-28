فريق النصر يغادر للقاهرة تحضيراً لدوري أبطال أفريقيا

بنغازي 28 يوليو 2019 ( وال ) – يغادر فريق النصر الأول لكرة القدم يوم غداً الإثنين 29 يوليو الجاري إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للدخول في معسكر إعداد استعداد وتحضيري لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأوقعت القرعة ممثل ليبيا في الدور التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا مع فريق موكاف بطل جمهورية أفريقيا الوسطى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين في 11 من شهر أغسطس المقبل، على تمام الساعة الثالثة بتوقيت أفريقيا الوسطى والرابعة مساء بتوقيت ليبيا، وذلك على ملعب “بارثيليمي بوغاندا”، على أن تقام مباراة الإياب في مصر يوم 23 أو 24 أغسطس المقبل.

هذا ومن المؤكد أن المتأهل من هذا اللقاء سيقابل الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي وبيرغاما الغامبي، وذلك برسم حساب الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.( وال – بنغازي ) س أ / س ع

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