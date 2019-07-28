شباب عيرا الأردني يرغب في ضم نجم الأهلي بنغازي “أبولبابه”

بنغازي 28 يوليو 2019 (وال) – تلقت إدارة النادي الأهلي خطاباً رسمياً من نادي شباب عيرا الأردني أحد فرق الدوري الأردني الممتاز للكرة الطائرة، وذلك من أجل الظفر بخدمات لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي ( محمد أبولبابه الخبيري ).

وجاء في هذا الخطاب الرسمي رغبة فريق شباب عيرا الأردني رغبتهم الكبيرة في ضم اللاعب الليبي لمدة ثلاثة أشهر على سبيل الإعارة، على أن يعود اللاعب إلى النادي الأهلي مع اكتمال الدوري الأردني.(وال – بنغازي ) س أ / س ع

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