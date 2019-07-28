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الأهلي بنغازي يواجه أولمبيك بجاية وديا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي مساء غد فريق الأهلي بنغازي نظيره مولودية أولمبيك بجاية الجزائري وديا في أول مبارياته التحضيرية في معسكره الخارجي.

وكان الأهلي بنغازي قد دخل معسكرا في مدينة حمام بورقيبة التونسية تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال حيث وضعته القرعة في مواجهة الإسماعيلي المصري.

وأعلن المركز الإعلامي للنادي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك أن المباراة الودية التي ستدور غدا مع أولمبيك بجاية لن تكون منقولة وأن المركز سيكتفي بنشر النتيجة والصور بناء على رغبة المدرب الجزائري للأهلي رشيد بلحوت

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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