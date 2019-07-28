الأهلي بنغازي يواجه أولمبيك بجاية وديا

يلتقي مساء غد فريق الأهلي بنغازي نظيره مولودية أولمبيك بجاية الجزائري وديا في أول مبارياته التحضيرية في معسكره الخارجي.

وكان الأهلي بنغازي قد دخل معسكرا في مدينة حمام بورقيبة التونسية تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال حيث وضعته القرعة في مواجهة الإسماعيلي المصري.

وأعلن المركز الإعلامي للنادي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك أن المباراة الودية التي ستدور غدا مع أولمبيك بجاية لن تكون منقولة وأن المركز سيكتفي بنشر النتيجة والصور بناء على رغبة المدرب الجزائري للأهلي رشيد بلحوت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية