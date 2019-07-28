“الزيداني ” يتحصل على عضوية لجنة المدربين الدوليين للمواي تاي ببانكوك

بانكوك 28 يوليو 2019 ( وال ) – تحصل المدرب الليبي ( أحمد الزيداني ) على عضوية لجنة المدربين الدوليين والمعترف بها في الاتحاد الدولي، وذلك في لعبة المواي تاي.

هذا وقد شارك في هذه الدورة المتقدمة والتي أقيمت فعالياتها في العاصمة التايلاندية بانكوك أغلب الدول المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي 2019، من بينهم ثلاثة مدربين ليبين اجتازوا الدورة بنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيداني يشغل منصب مدرب منتخب ليبيا للكيك والتاي بوكسينغ والرياضات المماثلة، بالإضافة إلى أنه رئيس اللجنة الفنية بالمنطقة الشرقية.( وال – بانكوك ) س أ/ س ع

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