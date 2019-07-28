قريش لـ218: “الرماية” اعتذر عن ” الألعاب الأفريقية”

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش أن المنتخب الوطني اعتذر عن المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية التي ستحتضنها المغرب منتصف أغسطس المقبل.

وأوضح قريش في تصريحات خاصة لـ218، أن المنتخب الوطني يواصل بالعاصمة المصرية القاهرة تحضيراته للمشاركة ببطولة أفريقيا للرماية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وأن اتحاد اللعبة أكمل كل التجهيزات بإصداره بطاقات دولية للرماة الجدد حيث يعول المنتخب على فريق المسدس لإحراز الميداليات.

وأشار قريش إلى أن ليبيا ستشارك في البطولة بتخصص المسدس 10 “متر” بثلاثة رماة وهم إبراهيم المديهين والذي يمثل نادي نجوم قرقارش وفتحي أبو كارة من نادي البلاغ بالرجبان إضافة إلى الرامي بشير بن منصور من نادي الظهرة، وستكون آلية التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 هي تحصل الرامي على كوتا قارة أفريقيا أو تخطيه الحد الأدنى للتأهل وهو 70 نقطة.

وخاطب اتحاد اللعبة الليبي نظيره الأفريقي للرماية بخصوص رغبة الحكام الليبيين للمشاركة في البطولة نظراً لغيابهم عن الساحة الأفريقية لفترة طويلة.

وتأجلت البطولة الأفريقية للرماية شهرا كاملا بسبب تزامنها مع دورة الألعاب الأفريقية التي ستحتضنها المغرب في أغسطس المقبل.

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