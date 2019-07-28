ليون يتجاوز أرسنال في كأس الإمارات

خسر أرسنال الإنجليزي أمام ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن ضمن كأس الإمارات والتي تجرى سنوياً تحضيرا لانطلاق الموسم الكروي.

وتقدم الغانارز في الدقيقة 35 عن طريق هدافه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، ليعدل المهاجم الفرنسي الشاب موسى ديمبيلي النتيجة في الدقيقة 66 من زمن المباراة، ليعود اللاعب ذاته ويتمكن من إحراز الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 76.

ويواصل الفريقان استعداداتهما للموسم الجديد حيث سينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز في التاسع من أغسطس المقبل فيما سيقص ليون شريط مبارياته بالدوري الفرنسي بمواجهة موناكو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية