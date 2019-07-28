أواسط الأنوار يخضعون للكشف الطبي

نشر المركز الإعلامي لنادي الأنوار الرياضي بصفحته في “فيسبوك” صورا للفحص الطبي الذي أجري اليوم لفريق الأواسط لكرة القدم في النادي.

وأشرف على هذه الفحوصات المرافق الطبي للفريق الدكتور أصيل صميدة. ويعد هذا الكشف هو الأول من نوعه للفئات السنية حسب ما ذكر المركز الإعلامي للنادي.

ويحظى قطاع كرة القدم في الأنوار باهتمام واسع من القائمين والمسؤولين في النادي إضافة إلى اهتمام سكان مدينة الابيار به.

ويعتبر هذا الكشف الطبي الذي أجراه فريق الأواسط هو خطوة في الطريق الصحيح نحو بناء فريق متكامل لتمثيل النادي في المستقبل.

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