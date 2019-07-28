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الترجي التونسي يختتم معسكره في المنستير

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم الترجي الرياضي التونسي معسكره التدريبي في مدينة المنستير والذي استمر لمدة أسبوع حيث ركز الإطار الفني من خلال هذا المعسكر على الإعداد البدني ولم يجرِ خلاله أي مباراة ودية.

وجاء هذا المعسكر استعدادا للموسم الجديد إذ إن الترجي مقبلا على مارثون من المباريات، حيث يلعب على أكثر من واجهة منها الدوري التونسي وكأس تونس وكأس السوبر المحلي والأفريقي والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

ولا يزال بطل تونس ينتظر القرار النهائي للمحكمة الرياضية للبت في الطعن المقدم من الترجي حول نهائي دوري أبطال أفريقيا بينه وبين الوداد الذي قرر الاتحاد الأفريقي إعادته لإسباب أمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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