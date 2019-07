المتوسط:

يرى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي أن مواجهة فريقه أمام أهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأضاف، أن “مواجهة أهلي بني غازي لن تكون سهلة ولابد من الاستعداد الجيد لها”.

وواصل “ظروف الكرة الليبية لا يعني الاستهتار بالمنافس لأن الفرق الليبية يمتلكون مجموعة مميزة دائما من اللاعبين”.

