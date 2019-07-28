غدًا | منتخبنا الوطني يلتقي الفتح الرباطي المغربي فى ختام مبارياته الودية بمعسكر الرباط

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الفتح الرباطي المغربي على تمام الساعة الثامنة مساء غد الاثنين في ثالث وآخر مبارياته الودية بمعسكره التدريبي المغلق بالعاصمة المغربية الرباط.

ويأتي المعسكر التدريبي بالمغرب في إطار استعدادات فرسان المتوسط لخوض المواجهة المهمة أمام تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020.

وكان منتخبنا الوطني قد استهل مبارياته الودية بمعسكره التدريبي بالمغرب بفوز في أولي لقاءاته الودية على حساب فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، ثم فقد نتيجة مباراته الودية الثانية أمام فريق نهضة بركان بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتحق ثلاثي فريق النصر الدوليين خالد مجدي ومعتز المهدي وعبد الله بلعم بمعسكر فريق النصر بمصر وسيتغيبوا عن اللقاء الودي الثالث والأخير للمنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن يختتم منتخبنا الوطني معسكره التدريبي الذي تواصل بنجاح على مدى قرابة الثلاث أسابيع متتالية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية