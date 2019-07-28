الهلال السعودي والعين الإماراتي يدخلان على خط المفاوضات لضم أحمد بن علي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول الدولي الليبي أحمد بن علي نجم منتخبنا الوطني وفريق كروتوني الإيطالي في دائرة الترشيحات للانضمام لصفوف الهلال السعودي بداية من الموسم الكروي الجديد.

في السياق نفسه، كشف تقارير إماراتية عن دخول بن علي في قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف العين الإماراتي في الموسم الجديد، بعد الأداء المميز لمحترفنا الدولي بن علي مع كروتوني في الموسم الكروي المنصرم، بالإضافة إلى ظهوره الجيد مع فرسان المتوسط في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

كما كشفت مصادر مقربة من بن علي، أن نادي بيروجيا، الناشط في الدوري الإيطالي للدرجة الثانية، دخل في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات اللاعب، في ظل تولي المدرب الإيطالي ماسيمو أودو، مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل، وهو المدرب الذي أشرف على تدريب “بن علي” عندما كان لاعبا في بيسكارا عام 2017.

يأتي ذلك في ظل موسم كبير قدمه محترفنا الدولي مع فريقه كروتوني حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 32 مباراة خاضها مع فريقه من بينهم 21 مباراة أساسيا، وأنهى كروتوني الموسم في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.

وكذلك حصد بن علي جائزة أفضل لاعب في فريقه والتي منحها له جمهور نادي كروتوني كما أنه حصد جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية