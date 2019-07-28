الصحافة الإيطالية تبرز إنجاز الفارس الليبي خالد عزيز

اهتمت الصحف الإيطالية، بالإنجاز الذي حققه الفارس الليبي خالد عزيز العلوص، بحصده لذهبية كأس البحر المتوسط لفروسية الحلبة، التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

وسلطت الصحف الإيطالية، الضوء على تتويج الفارس الليبي خالد عزيز العلوص، بذهبية كأس البحر المتوسط لفروسية الحلبة، في مسافة 1500 متر بزمن 1.38 دقيقة، في المنافسة التي تقام فعالياتها بإيطاليا.

وشهد السباق تواجد 12 فارسًا من دول مختلفة مثل الجزائر وإيطاليا وفرنسا بالإضافة إلى ليبيا، حيث جاء الفارس الإيطالي في المركز الثاني، والفارس الفرنسي في المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن “العلوص” توج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية كان آخرها كأس بطولة قرطاج الدولية خلال شهر مايو الماضي، كما توج بفضية سباق فرنسا 2017، ودرع الترتيب الثاني بإيطاليا 2018، بالإضافة إلى العديد من البطولات الليبية وكأس الديربي الليبي وأحسن حوكي من العام 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية