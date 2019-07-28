الدوكالي الصيد يغلق باب الجدل حول مستقبله مع الريان القطري

أغلق محترفنا الليبي الدوكالي الصيد، لاعب الريان القطري، باب الجدل حول مستقبله مع فريقه، في ظل التقارير التي تتحدث عن قرب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح “الصيد”، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عقده سينتهي مع الريان في صيف 2020، وسوف يجتمع مع إدارة ناديه لمناقشة مستقبله سواء بتمديد العقد أو مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرا.

وأشار الدوكالي الصيد، إلى أنه قد رحل عن الريان القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال تلقى عرضا مناسبا، وتمت الموافقة عليه من جانب إدارة الريان.

ويشارك محترفنا الليبي الدوكالي الصيد، في تدريبات فريقه بالمعسكر المغلق في إسبانيا، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2019/ 2020.

ويدخل فريق الريان معسكره التدريبي في إسبانيا، حيث من المقرر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية خلال المعسكر، لإدخال اللاعبين في فورمة المباريات الرسمية قبل انطلاق بطولة الدوري القطري.

يذكر أن الدوكالي قدم مع الريان مستويات جيدة في الموسم الماضي، وشارك في العديد من المباريات سواء في بطولتي الدوري القطري أو دوري أبطال آسيا، لكن الريان حصل على المركز الرابع في بطولة الدوري القطري الذي توج بلقبه فريق السد، بينما ودع الريان بطولة دوري أبطال أسيا من دور الـ 16 للبطولة.

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