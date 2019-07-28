الملاكم الليبي فتحي بريبش يفوز بثالث نزالاته في عالم ملاكمة المحترفين

نجح الملاكم الليبي المحترف فتحي بريبش، في تحقيق الفوز في ثالث نزالاته في عالم ملاكمة المحترفين، بعد الإطاحة بخصمه البريطاني، مارك فرانك، بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، للنزال الذي أقيم بينهما.

وبهذا الانتصار يحقق بطلنا الليبي ثالث الانتصارات في عالم ملاكة المحترفين، في إطار سعي اللاعب لإضافة اسمه على ساحة الملاكمة العالمية.

وكان الملاكم الليبي فتحي بربيش، قد حقق فوزا مهما وغاليا، في ثاني نزال له بمشواره الاحترافي العالمي على منافسه الملاكم الإيطالي إيفان مقنان بالنقاط، بعد اكتمال الوقت الأصلي للمباراة 4 جولات في وزن 77 كغ.

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