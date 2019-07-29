ودياً الأهلي بنغازي يلاقي مولودية بجاية الجزائري استعداداً للعربية

تونس 29 يوليو 2019 (وال)- يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين أولى مبارياته الودية، في معسكره التحضيري الذي يقيمه في بمدينة حمام بورقيبة التونسية، وذلك بملاقاة فريق مولودية أولمبيك بجاية الجزائري، أحد أندية الرابطة المحترفة الجزائرية.

ويسعى المدرب الجزائري بالنادي الأهلي رشيد بلحوت في هذه المباراة الودية، إلى الوقوف على إمكانية وقدرات اللاعبين في خوض الاستحقاقات الخارجية والمحلية المقبلة،

وتأتي هذه المباراة التحضيرية ضمن استعدادات الفريق لمواجهة فريق الإسماعيلي المصري في الدور الـ 32 من كأس الملك محمد السادس للأندية العربية. (وال – تونس) س أ / رس

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