الأهلي بنغازي يدعم صفوف فريقه الأول بالإيفواري فوفانا

تونس 29 يوليو 2019 (وال) – نجحت إدارة نادي الأهلي، في التعاقد مع الإيفواري إسماعيل فوفانا، ليصبح ضمن قائمة الجزارة في الموسم المقبل 2019 / 2020م.

هذا وانضم فوفانا إلى معسكر الفريق في تونس، استعدادا للاستحقاقات القادمة وأهمهما البطولة العربية للأندية التي سيواجه فيها الإسماعيلي بدور الـ 32 للبطولة.

كما التحق اللاعب فوفانا أمس الأحد إلى معسكر الفريق الأولي بالنادي الأهلي، والذي يجريه في حمام بورقيبة التونسية، وذلك استعداداً وتأهباً للاستحقاقات المقبلة للفريق الأول.

ويعد فوفانا البالغ من العمر 31 عاماً أحد خريجي مدرسة أسيك أبيدجان العاجي، وكانت أبرز محطاته الكروية هو اللعب مع فريق الزمالك المصري وفريق تشارلتون الإنجليزي، بالإضافة إلى العديد من المحطات الكروية في مشواره الرياضية الذي كان ناجحا بامتياز.( وال – تونس ) س أ / رس

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