المنتخب اللّيبي للمحليين يختتم معسكره التحضيري بالمغرب بملاقاة الفتح وديّاً

الرباط 29 يوليو 2019 (وال) – يختتم اليوم الإثنين المنتخب الليبي لكرة القدم للاعبين المحليين معسكره التحضيري، والذي يجريه بمدينة الرباط المغربية، بملاقاة فريق الفتح الرباطي، وذلك على أرضية ملعب أكاديمية الفتح الرباطي.

وتعد هذه المباراة أمام الفتح الرباطي هي المباراة الودية الثالثة، حيث سبق للمنتخب الليبي للمحليين أن تفوق في أول مباراة ودية على فريق اتحاد طنجة بهدفين دون رد، ومن ثم فقد مباراته الثانية أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف لا شيء.

ويأتي هذا المعسكر التحضيري لفرسان المتوسط استعداداً لملاقاة منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 2020.(وال – الرباط ) س أ / رس

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