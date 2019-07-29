القاضي يجتمع بمندوبي الألعاب المشاركة في دورة الالعاب الأفريقية القادمة

بنغازي 29 يوليو 2019(وال)- عقد رئيس البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب السيد عزالدين القاضي، أمس الأحد اجتماعا مع مندوبي وممثلي الاتحادات الرياضية المعنية بالمشاركة.

هذا ونوقــش ـ خلال الاجتماع ـ آلية المشاركات وتنسيق العمل بما يتوافق مع مواعيد المنافسات ومواعيد السفر، وتناول الإجراءات التنظيمية والإدارية بالخصوص لضمان مشاركة ناجحة وبطريقة منظمة تعكس مدى الاهتمام والتنظيم للبعثة التي تمثل الدولة الليبية.

هذا وقد أكد الأستاذ عزالدين القاضي بأن كافة الترتيبات تسير بشكل جيد مشيدا بحرص واهتمام كل مندوبي الاتحادات الرياضية متمنيا التوفيق والتفوق لرياضيينا في هذه المشاركة.

ومن المنتظر أن تتوجه الدفعة الأولى من البعثة الليبية للمغرب في الرابع عشر من أغسطس. (وال – بنغازي) ر ع / رس

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