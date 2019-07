أظهرت تقارير صحفية فرنسية أمس الأحد أن النجم البرازيلي نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، في 11 أغسطس المقبل.

حيث أن البرازيلي الذي لم يختره الألماني توماس توخيل ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي لن يخوض أيضاً المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي المقررة بعد غد الثلاثاء.

كما لن يخوض نيمار أيضاً مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين السبت المقبل، في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.

هذا وشكل نيمار محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

The post ما سبب عدم خوض نيمار للمباريات الودية مع باريس سان جيرمان؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا