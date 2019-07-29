السنغالي إدريسا غاي يصل باريس

وصل اللاعب السنغالي إدريسا غاي إلى العاصمة الفرنسية باريس تمهيداً لانضمامه لباريس سان جيرمان خلال الأيام المقبلة.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت” الإنجليزية بأن لاعب فريق إيفرتون قد وصل إلى باريس ليكمل انتقاله إلى بطل فرنسا، في صفقة قدرت قيمتها بـ28 مليون جنيه إسترليني، حيث من المتوقع أن يخضع اللاعب إلى الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة.

ورفض إيفرتون العرض المبدئي المقدم من الفريق الفرنسي والذي وصل إلى 21 مليون جنيه إسترليني على الرغم من تقديم اللاعب السنغالي طلب الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وكان إدريسا غاي شارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا الماضية التي أقيمت بمصر، حيث احتل المركز الثاني مع المنتخب السنغالي بعد الخسارة أمام الجزائر في النهائي.

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