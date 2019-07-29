نابولي يتخطى بطل أوروبا بثلاثية وديا

تغلب نابولي الإيطالي على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية الاستعدادية للموسم الجديد، التي أقيمت على ملعب موراي فيلد بأسكتلندا.

وأفتتح لورينزو إنيسني ثلاثية الفريق الإيطالي في الدقيقة 17، وأضاف البولندي أركاديوش ميليك الهدف الثاني بحلول الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني تمكن الألماني أمين يونس من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ولم يقدم بطل أوروبا الأداء المنتظر في المباراة لاسيما من الناحية الدفاعية رغم مشاركة كل من الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب بشكل أساسي، لكنه افتقد لخدمات كل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينهو في خط المقدمة، وسيواجه ليفربول الأسبوع المقبل نظيره مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية قبل انطلاق موسم البريمرليغ.

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