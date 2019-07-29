اخبار الرياضة

اجتماع للاتحادات المشاركة بالألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية عز الدين القاضي مع ممثلي ومندوبي الاتحادات الرياضية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية المشاركة الليبية في الألعاب الأفريقية، وتنسيق العمل والإجراءات الإدارية والتنظيمية لضمان المشاركة الناجحة، وهي تعكس مدى اهتمام وتنظيم البعثة التي ستمثل ليبيا.

وأوضح عياد القاضي أن كل الترتيبات تسير بشكل جيد وفق الجدول المعد، مشيداً بدور كل مندوبي الاتحادات الرياضية، ومن المنتظر أن تتوجه الدفعة الأولى من البعثة الليبية إلى المغرب في 14 من أغسطس المقبل قبيل انطلاق الألعاب بأيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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