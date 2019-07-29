اجتماع للاتحادات المشاركة بالألعاب الأفريقية

اجتمع رئيس البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية عز الدين القاضي مع ممثلي ومندوبي الاتحادات الرياضية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية المشاركة الليبية في الألعاب الأفريقية، وتنسيق العمل والإجراءات الإدارية والتنظيمية لضمان المشاركة الناجحة، وهي تعكس مدى اهتمام وتنظيم البعثة التي ستمثل ليبيا.

وأوضح عياد القاضي أن كل الترتيبات تسير بشكل جيد وفق الجدول المعد، مشيداً بدور كل مندوبي الاتحادات الرياضية، ومن المنتظر أن تتوجه الدفعة الأولى من البعثة الليبية إلى المغرب في 14 من أغسطس المقبل قبيل انطلاق الألعاب بأيام.

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