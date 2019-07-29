الأهلي يحسم ديربي الكرة المصرية

حسم الأهلي ديربي الكرة المصرية بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة اللاعب التونسي علي معلول بعد ضربة حرة مباشرة سددها وليد سليمان، لترتد من حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 59، ليصل الأهلي لـ80 نقطة فيما جاء الزمالك في المرتبة الثانية بـ 72 نقطة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه الأسبوع الماضي، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة مستغلاً تعادل غريمه الزمالك أمام الجونة بدون أهداف.

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