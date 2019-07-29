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الفرسان يواجهون الفتح الرباطي وديا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب معسكر المنتخب الوطني للمحليين في المغرب من الاختتام حيث سيخوض فرسان المتوسط مساء اليوم آخر مبارياته الودية والتي ستجمعه مع فريق الفتح الرباطي.

أكثر من أسبوعين خاضها أبناء ليبيا في الملاعب المغربية وقف من خلالها المدرب الوطني جلال الدامجة على إمكانيات لاعبيه الذين اختارهم في قائمته التي أثارث جدلا واسعا

وخاض المنتخب مباراتين وديتين فاز في أولها مع اتحاد طنجة بينما فقد لقاءه الثاني أمام نهضة بركان في حين سيخوض اليوم مباراته الودية الثالثة والاخيرة أمام الفتح الرباطي.

ويختتم معسكر المغرب يوم الخميس والعيون الآن اتجهت صوب تونس والأمل واحد وهو تجاوز نسور قرطاج في تصفيات الشان وبلوغ كأس أمم أفريقيا للمحليين اثيوبيا 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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