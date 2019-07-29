الفرسان يواجهون الفتح الرباطي وديا

اقترب معسكر المنتخب الوطني للمحليين في المغرب من الاختتام حيث سيخوض فرسان المتوسط مساء اليوم آخر مبارياته الودية والتي ستجمعه مع فريق الفتح الرباطي.

أكثر من أسبوعين خاضها أبناء ليبيا في الملاعب المغربية وقف من خلالها المدرب الوطني جلال الدامجة على إمكانيات لاعبيه الذين اختارهم في قائمته التي أثارث جدلا واسعا

وخاض المنتخب مباراتين وديتين فاز في أولها مع اتحاد طنجة بينما فقد لقاءه الثاني أمام نهضة بركان في حين سيخوض اليوم مباراته الودية الثالثة والاخيرة أمام الفتح الرباطي.

ويختتم معسكر المغرب يوم الخميس والعيون الآن اتجهت صوب تونس والأمل واحد وهو تجاوز نسور قرطاج في تصفيات الشان وبلوغ كأس أمم أفريقيا للمحليين اثيوبيا 2020.

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