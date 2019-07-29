ثلاثي النصر يغادر معسكر المنتخب

صرح عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم مجدي شعيب لـ218 أن ثلاثي النصر عبدالله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي سيغادرون اليوم بعثة المنتخب باتجاه بنغازي.

وأضاف شعيب أن عودة ثلاثي المنتخب جاءت بناء على مراسلة نادي النصر التي طالبت إدارة المنتخب باستعجال عودة لاعبيه بغية انضمامهم إلى معسكر الفريق في القاهرة والذي يأتي تحضيرا لخوض منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

هذا وستعود بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى ليبيا يوم الخميس المقبل بعد إنهاء معسكرها التحضيري في المغرب.

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