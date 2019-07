أنيس سلتو يرفض الزمالك ويقترب من الرجاء

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن أنيس سلتو لاعب منتخب ليبيا بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف الرجاء البيضاوى المغربي.

ذكر موقع “اليوم 24″، أن أنيس سلتو ينتظر أن يوقع على عقود إنتقاله لصفوف الرجاء البيضاوى خلال الساعات القادمة بعدما إختار اللعب ضمن صفوفه، رافضاً اللعب فى ناديا الزمالك والوداد البيضاوى المغربى الذى قدم عرضاً أكبر عن غريمه التقليدى الرجاء.

وأضاف أن اللاعب الليبى صاحب 27 عاما، تنازل عن مستحقاته لمدة موسمين العالقة فى ذمة النجم الساحلى التونسى، مقابل انضمامه لبطل كأس السوبر الإفريقى، علما أن صفقة انتقاله إلى الفريق البيضاوى تتراوح بين 250 و300 ألف دولار.

ويأتى تعاقد الرجاء البيضاوى المغربى الذى يقوده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للنادى الاهلى مع سلتو لتعويض رحيل الجناح زكريا حدراف، المنتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى نادى ضمك السعودى، قبل أن يلتحق به فى الفريق نفسه، زميله السابق فى الكتيبة الخضراء، محسن ياجور، حسبما ذكر الموقع المغربي.

