طقطق يشارك في ودية بور فؤاد

يواصل فريق المصري البورسعيدي تحضيراته لخوض منافسات الكونفدرالية الأفريقية شهر أغسطس المقبل.

أجرى الفريق مباراة ودية مع فريق بور فؤاد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث أشرك المدرب إيهاب جلال لاعبنا الدولي مفتاح طقطق منذ بداية المباراة، وقدم طقطق مستويات جيدة ولكنه أضاع ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أجرى المدرب تغييرات عديدة في تشكيلة المصري لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي.

ومن المقرر أن يدخل فريق المصري البورسعيد الأيام المقبلة في معسكر تدريبي ستحتضنه مدينة الاسماعيلية.

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