دي يونغ: برشلونة يشبه أياكس كثيرا

بعد اختتام الجولة الآسيوية لبرشلونة تحدث المنتدب الجديد للفريق الكتالوني فرنكي دي يونغ عن استقبال البرسا له وقال أنه شعر بالترحيب الشديد من الجميع سواء اللاعبين أو المسؤولين وأضاف أنه يشعر بالسعادة في الوقت الحالي إضافة إلى شعوره بالراحة.

وعن العلاقة القوية بين برشلونة وهولندا يعتقد دي يونغ أن هذا يرجع إلى (يوهان) كرويف اذ انه يرى إن تأثيره كان كبيرا على برشلونة.

وأكد دي يونغ أنه شاهد الكثير من المباريات لبرشلونة على مدار الأعوام الماضية وهو يعلم أنهم فريق رائع بالطبع و كان يتطلع دائما إليهم وهم يقدمون مثالا رائعا بالنسبة له.

ويعتقد دي يونغ أن أسلوب أياكس وبرشلونة متشابهان بعض الشيء، لذلك يرى أنه سيتأقلم بسهولة، وعند سؤاله عن انيستا قال دي يونغ أنه يرحب بأي نصائح من الرسام فهو يرى أن أنيستا موهوب للغاية بحيث يصعب نسخه وهذا ليس هدفه حسب تصريحه.

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