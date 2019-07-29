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دي يونغ: برشلونة يشبه أياكس كثيرا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد اختتام الجولة الآسيوية لبرشلونة تحدث المنتدب الجديد للفريق الكتالوني فرنكي دي يونغ عن استقبال البرسا له وقال أنه شعر بالترحيب الشديد من الجميع سواء اللاعبين أو المسؤولين وأضاف أنه يشعر بالسعادة في الوقت الحالي إضافة إلى شعوره بالراحة.

وعن العلاقة القوية بين برشلونة وهولندا يعتقد دي يونغ أن هذا يرجع إلى (يوهان) كرويف اذ انه يرى إن تأثيره كان كبيرا على برشلونة.

وأكد دي يونغ أنه شاهد الكثير من المباريات لبرشلونة على مدار الأعوام الماضية وهو يعلم أنهم فريق رائع بالطبع و كان يتطلع دائما إليهم وهم يقدمون مثالا رائعا بالنسبة له.

ويعتقد دي يونغ أن أسلوب أياكس وبرشلونة متشابهان بعض الشيء، لذلك يرى أنه سيتأقلم بسهولة، وعند سؤاله عن انيستا قال دي يونغ أنه يرحب بأي نصائح من الرسام فهو يرى أن أنيستا موهوب للغاية بحيث يصعب نسخه وهذا ليس هدفه حسب تصريحه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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