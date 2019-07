استعداداً للقاء الشياطين الحمر.. تشيلسي يُمطر شباك ريدينغ بالأهداف

استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي تحقيق الفوز على مواطنه ريدينغ، بأربعة أهداف لثلاثة، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

حيث تناوب على تسجيل رباعية تشيلسي، كل من روس باركلي، وروبيرت كينيدي نونيس، وماسون مونت “هدفين”، فيما أحرز ثلاثية ريدينغ، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، كل من جوش باريت، وميشيل موريسون، وسام بالدوك.

هذا ويفتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل، ثم يلاقي ليفربول في السوبر الأوروبي، يوم 14 من الشهر نفسه.

