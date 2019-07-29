تشيلسي يتغلب على ريدينغ تحضيراً للبريمرليغ

استطاع تشيلسي تحقيق الفوز على ريدينغ بـ4 أهداف مقابل 3 في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن تحضيرات البلوز لانطلاق الموسم الجديد.

ووضع جوش باريت ريدينغ في المقدمة منذ الدقيقة 13 ليعدل روس باركلي النتيجة بعد 9 دقائق، ليضيف البلوز الهدف الثاني قبل انقضاء الشوط الأول بـ 3 دقائق عن طريق البرازيلي كينيدي، لكن موريسون أعاد ريدينغ في المباراة مسجلاً التعادل بعد4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليضع ماسون ماونت الفريق اللندني في المقدمة بهدفين متتاليين في الدقيقتين الـ7 والدقيقة الـ 65 ، لكن سام بالدوم وقّع على الهدف الثالث لفريق ريدينغ قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ 19 دقيقة، وتأتي المباراة ضمن سلسلة المواجهات التي يجريها تشيلسي قبل انطلاق الموسم الكروي في إنجلترا .

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