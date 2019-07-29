شباب عيرا الأردني يضم لاعب النصر للكرة الطائرة

تعاقد فريق شباب عيرا الأردني للكرة الطائرة مع لاعب فريق النصر محمد موسى بنظام الإعارة لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر سبتمبر القادم حتى نهاية العام الحالي لتعزيز صفوفه في هذه الفترة.

وقررت اللجنة التسييرية لنادي النصر الموافقة على العرض المقدم اللاعب حتى يتمكن من الاستفادة من خوض تجربة الاحتراف ومن ثم العودة إلى فريق النصر استعدادا للموسم الجديد.

وعلى غرار محمد موسى فقد تقدم فريق شباب عيرا الأردني بطلب التعاقد مع اللاعب فؤاد المعروق الذي سبق له خوض الاحتراف في الأردن ولاعب الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني محمد بولبابة.

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